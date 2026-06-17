Патрушев заявил о положительной динамике в борьбе с природными пожарами

Дмитрий Патрушев: площадь лесных пожаров в России сократилась в три раза

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Правительство направило почти 27 миллиардов рублей на профилактику и борьбу с возгораниями.

Площадь лесных пожаров в России в 2026 году сократилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев на совещании по прохождению пожароопасного сезона.

Совещание прошло в ситуационном центре Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Участники обсудили обстановку в регионах, прогнозы по развитию пожаров и меры, которые должны помочь не допустить распространения огня.

Также Патрушев сообщил, что правительство направило почти 27 миллиардов рублей на профилактику и борьбу с лесными пожарами в 2026 году. По его словам, дополнительные средства на предупредительные мероприятия получат 19 российских регионов.

В ходе совещания с докладами выступили представители профильных ведомств. В их числе были руководители Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и экологии России, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федерального агентства водных ресурсов и Федерального агентства лесного хозяйства.

К тому же свои доклады представили главы субъектов. Они рассказали о ситуации на местах, готовности служб к реагированию и мерах, которые принимаются для защиты населенных пунктов, лесного фонда и инфраструктуры.

Отдельное внимание участники совещания уделили прогнозу пожароопасной обстановки в ряде регионов страны. Власти рассматривают риски с учетом погодных условий, состояния лесов и доступности сил для оперативного тушения.

По итогам обсуждения было отмечено, что профилактика остается одним из ключевых направлений работы. Регионам предстоит продолжить мониторинг, усилить контроль за пожароопасными территориями и обеспечить готовность спасательных и лесопожарных служб.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Патрушев провел совещание по обращению с твердыми отходами в Татарстане.

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