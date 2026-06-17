Есть погибшие: ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой в Брянской области

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Ранены шесть человек.

В Брянской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, среди них четверо детей.

«ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик», — сообщил Ковальчук.

Он добавил, что пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где в настоящий момент получают необходимую медицинскую помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой.

Ранее в Брянской области ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов. В машине находились медики и водитель. В результате пострадали три человека: фельдшер, медсестра и водитель скорой. Пострадавших доставили в больницу. Водителя и фельдшера госпитализировали, а медсестре оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

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