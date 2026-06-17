Во Владивостоке мужчина избил 14-летнего подростка в лифте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Нападение попало на камеры видеонаблюдения.

Во Владивостоке 54-летний мужчина избил 14-летнего подростка в лифте жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Приморскому краю в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Хабаровской во Фрунзенском районе города. По данным следствия, местный житель нанес телесные повреждения школьнику в лифте жилого дома. Нападение попало на камеры видеонаблюдения.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Он был задержан и доставлен в следственный отдел.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что две женщины избили 14-летнюю девочку, пришедшую в гости к своим подругам в Новой Москве. Взрослым не понравилось, что подросток попытался попасть в подъезд.

В результате разгоревшегося конфликта девочка получила сотрясение мозга, рассечение брови и многочисленные синяки. Медики наложили ей пять швов. По словам школьницы, ее загнали в угол, таскали за волосы и били ногами.

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