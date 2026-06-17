Лавров обсудил с главой МИД Ирана Аракчи меморандум Тегерана и Вашингтона

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Россия поддерживает подписание этого документа.

Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи обсудили меморандум, который исламская республика собирается подписать с США. Об этом сообщила пресс-служба Аракчи в своем Telegram-канале.

«В ходе телефонного разговора Аракчи, разъясняя детали меморандума о взаимопонимании, подчеркнул ответственность США за надлежащее выполнение его положений и необходимость полного прекращения агрессии сионистского режима против Ливана», — отметили в ведомстве.

Лавров в этой беседе заверил, что Россия приветствует завершение работы над этим документом и его реализацию.

Во время разговора министры также подчеркнули необходимость поддержки меморандума со стороны международного сообщества, в том числе Совета безопасности ООН. А также упомянули важность сотрудничества стран Ближнего Востока на дипломатическом уровне. Это необходимо для укрепления мира и стабильности в регионе.

Затронули дипломаты и двусторонние отношения России и Ирана. Они договорились о дальнейшем взаимодействии Москвы и Тегерана по актуальным для этих двух стран вопросам.

Меморандум Иран и США подпишут 19 июня в Швейцарии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен в заинтересованности Ирана в заключении сделки с США. По его словам, Тегеран хочет, что договоренности были достигнуты.

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