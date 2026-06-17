«База пришельцев на Луне»: что нашли в рассекреченных файлах США

В рассекреченных файлах НАСА нашли упоминание о «базе пришельцев» на Луне

Фото: www.globallookpress.com/Nasa/Nasa

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В новой порции документов о неопознанных явлениях были обнаружены аудио, связанные с миссиями НАСА.

В США вновь обсуждают рассекреченные файлы об НЛО и неопознанных аномальных явлениях. Как сообщило Mirror, в одном из материалов, связанных с НАСА и лунными миссиями, пользователи обратили внимание на фразу об «alien starbase» — «инопланетной звездной базе» — на обратной стороне Луны.

Речь идет о документах и аудиозаписях, опубликованных в рамках очередного раскрытия файлов по UAP. В материалах есть упоминания странных вспышек, световых объектов и других наблюдений, которые астронавты фиксировали во время космических миссий.

Что именно нашли в документах

Особый интерес вызвала запись, связанная с обсуждением лунной миссии, где использовалась фраза «alien starbase». Именно она стала поводом для заявлений о якобы найденном упоминании базы пришельцев на Луне.

При этом важно, что сама по себе такая фраза не доказывает существование внеземной инфраструктуры. В подобных архивах встречаются рабочие обсуждения, неофициальные формулировки, шутки, неполные расшифровки и спорные фрагменты аудио.

Что говорят официальные данные

Рассекреченные файлы действительно содержат материалы от разных ведомств США, включая Министерство обороны, ФБР и НАСA. В архиве есть записи, фото и расшифровки миссий Apollo, где астронавты сообщали о вспышках, огнях и частицах света на Луне.

Однако большинство таких наблюдений остаются не объясненными не из-за доказательств внеземной жизни, а из-за нехватки данных. НАСА ранее подчеркивало, что UAP существуют как наблюдаемые явления, но доказательств их связи с инопланетными технологиями нет.

Почему вокруг этого начался ажиотаж

Тема НЛО традиционно вызывает огромный интерес, особенно когда речь идет о Луне и старых миссиях НАСА. Любая необычная фраза из архивов быстро становится поводом для конспирологических версий.

При этом, астронавты действительно сообщали о необычных визуальных явлениях. В документах упоминаются вспышки света, частицы, непонятные объекты и отражения.

Но у таких наблюдений может быть множество объяснений: оптические эффекты, пыль, частицы льда, отражения света, особенности съемки, блики на камерах или ограниченное качество данных.

Именно поэтому специалисты призывают отличать «неопознанное» от «инопланетного». Первое означает, что природа явления не установлена. Второе требует доказательств, которых в опубликованных файлах нет.

Почему НАСА не подтверждает версию о пришельцах

Официальная позиция НАСА остается прежней: агентство изучает сообщения о неопознанных аномальных явлениях, но не располагает данными, подтверждающими их внеземное происхождение.

Новая публикация интересна прежде всего как часть истории наблюдений НАСА и американских ведомств за необычными явлениями. Она показывает, что астронавты и военные действительно фиксировали объекты и эффекты, которые не всегда могли сразу объяснить.

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