В Новосибирской области 14-летняя девочка помогла спасти пенсионерку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Соседи пожилой женщины тоже оказались неравнодушными людьми и пришли на помощь.

В городе Бердск Новосибирской области 14-летняя школьница помогла спасти 92-летнюю пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России региона в своем канале в мессенджере МАКС.

Зайдя в подъезд одного из многоквартирных домов, подросток услышала едва уловимые крики о помощи. Девочка не растерялась. Она сперва определила, из какой квартиры и на каком этаже человек попал в беду. А затем обратилась к соседям и старшей по дому.

Остальные жильцы многоэтажки тоже не остались равнодушными. Они позвонили в службу спасения по номеру 112, а также связались с родственниками пенсионерки, которая и являлась хозяйкой квартиры, где звали на помощь.

Соседи совместными усилиями смогли открыть дверь. Оказалось, что пожилая женщина упала в ванну с очень горячей водой. Но возраст и состояние здоровья подвели, и пенсионерка не смогла самостоятельно выбраться.

«Соседи не растерялись: действуя слажено и бережно, они помогли пострадавшей покинуть ванну. До приезда скорой помощи жильцы не отходили от пенсионерки ни на шаг. Когда медики прибыли на место, неравнодушные соседи помогли спустить бабушку вниз и усадить в машину скорой помощи», — отметили в ведомстве.

Пенсионерка была госпитализирована с ожогами. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние.

Также в МЧС подчеркнули, что в данной ситуации спасти человека помогли внимательность, отзывчивость и готовность прийти на помощь. Особенно в ведомстве отметили способность ребенка действовать в критической ситуации и думать о других.

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