Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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В столицу Татарстана прибыли делегации всех 11 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

В Казани в эти минуты открывается саммит «Россия-АСЕАН». Его называют одним из ключевых политических событий года. В столицу Татарстана прибыли делегации из всех 11 стран, которые входят в Ассоциацию.

На саммите также ждут предпринимателей из Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов. В ближайшие три дня участники обсудят расширение торговых, энергетических и культурных связей.

Центральным событием форума станет пленарное заседание. Его откроет президент России Владимир Путин. О важных соглашениях, которые планируют подписать в Казани — корреспондент «Известий» Максим Прихода.

С виду — обычное протокольное фото. Но это если не включать звук.

Под такой саундтрек в Казань отправился премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Встречают с большим чувством. С максимальными почестями и в лучших традициях встречают каждого из гостей. Вот вьетнамского премьера провожают вдоль почетного караула по красной дорожке, чтобы накормить чак-чаком. Что это за угощение, долго пришлось объяснять премьер-министру Таиланда.

Такая теплая встреча ждала каждую из делегаций, прибывших в Казань на саммит Россия-АСЕАН. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии — это 11 государств. Все они расположены между Индийским и Тихим океанами и показывают в последние годы бурный экономический рост. Россия — один из важных партнеров. За десять лет совокупный товарооборот вырос почти на 60% и составил порядка 22 миллиардов долларов.

«В повестке дня две главные темы. Обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам. Второе — обзор проделанной за 35 лет совместной работы и постановка новых задач в сферах политики, безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарного сотрудничества», — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Эпицентром бизнес-событий должен стать форум «Россия-АСЕАН». Здесь ключевые темы — искусственный интеллект, международная торговля, логистика. Для участия в нем визитеры уже начинают съезжаться в казанский IT-парк. В основной же политический день центром притяжения станет та же локация, что два года назад приняла саммит БРИКС.

Готова к встрече гостей и главная площадка — «Казань Экспо». Именно здесь пройдет пленарное заседание саммита. А эти холлы заполнит гомон диалогов на самых экзотических языках.

Еще одна важная точка на карте Казани в эти дни — ЦУМ. Но здесь это не магазин, а центр уникального мастерства. На площади более четырех тысяч квадратных метров — достижения более чем от 100 компаний. На уличной экспозиции — техника: вертолеты и машины: легковые, грузовые, сельскохозяйственные. А внутри — IT, промышленность, спорт, туризм, культура, наука. Еще до начала саммита выставку посетили гости из Индии, Таиланда, Вьетнама. Ждут и остальных.

«Насыщенная деловая повестка, возможность установления контактов дает прямые возможности для продвижения своей продукции и услуг. И в эти дни это дает возможность нашей стране показать, насколько мы востребованы на международной арене», — сказал первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Инсаф Галиев.

Этот саммит — первый очный за восемь лет. В 2016-м встречались в Сочи, в 2018-м — в Сингапуре, а в ковидном 2021-м общались по ВКС. И вот — Казань. С опытом проведения саммита БРИКС, а до этого «Игр будущего» и Универсиады сложно было найти более подходящее место. Да и где встречаться России и Востоку, как не в городе уникального симбиоза культур, где православные храмы стоят с мечетями стена к стене.

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