Трамп скрывает детали сделки с Ираном от Израиля

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dr. Wilfried Bahnmüller; 5-tv.ru

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Документ может подразумевать вывод отрядов ЦАХАЛ из Южного Ливана.

Детали сделки между США и Ираном Дональд Трамп скрывает даже от ближайших союзников. По данным израильских СМИ, Тель-Авив запросил у Вашингтона полный текст меморандума, однако получил отказ. Более того, Израиль до сих пор не знает всех условий будущих договоренностей.

Дело в том, что, по появляющимся в СМИ деталям, документ предусматривает вывод отрядов ЦАХАЛ из Южного Ливана. На этом же отдельно настаивает и Тегеран.

Впрочем, в самом Израиле уже заявили, что уходить с территории соседнего государства не собираются, даже если подобное положение будет зафиксировано на бумаге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл детали соглашения с Ираном, назвав его пока общим документом на полторы страницы с рамочной программой. Подписание меморандума о взаимопонимании состоится 19 июня в Швейцарии. Вэнс подчеркнул, что инициатива и рычаги воздействия находятся в руках США, но Вашингтон готов относиться к Ирану как к «нормальному государству» и обеспечить его возвращение в мировую экономику.

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