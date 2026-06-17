Около 100 очагов лесных пожаров зарегистрировано в Красноярском крае

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jochen Tack; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Площадь возгораний за сутки выросла на 20 тысяч гектаров.

Ситуация в Красноярском крае, где за сутки площадь лесных пожаров увеличилась наполовину, или на 20 тысяч гектаров. Зарегистрировано уже около 100 очагов. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

В тушении принимает участие свыше тысячи человек. Кроме того, Федеральная авиалесоохрана решила увеличить свою группировку. В край отправлены парашютисты и десантники — они отвечают за прокладку минерализованных полос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лесные пожары в 2025 году, хотя и сократили общую площадь выгоревших территорий до 335 миллионов гектаров (второй минимум с 2002 года), стали наносить больший ущерб городам, экономике и жизням людей. Снижение площади связано с изменением землепользования в Африке, но в богатых и густонаселенных регионах (Калифорния, Канада, Европа, Южная Корея) огонь уничтожал дома и инфраструктуру. В Лос-Анджелесе пожары стали одними из самых разрушительных в истории США, в Шотландии «мегапожар» уничтожил более 100 тысяч гектаров, а Испания и Португалия выжгли более полумиллиона гектаров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.