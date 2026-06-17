«Не так серьезно»: онкобольной мужчина обесценивает проблемы партнерши

Фото: 5-tv.ru

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Тяжелый недуг поменял жизнь пары.

Тяжелая болезнь близкого человека меняет жизнь пары. Но что делать, если один партнер требует сочувствия к себе, а проблемы другого будто перестают существовать? С такой дилеммой столкнулась читательница колонки Dear Abby издания New York Post.

Женщина рассказала, что ее партнер болен раком. Она старается поддерживать его, учитывать его состояние и проявлять терпение. Однако при этом сама тоже сталкивается с проблемами со здоровьем.

По словам читательницы, партнер почти не признает ее трудностей. Его болезнь будто стала главным и единственным аргументом в отношениях, а ее состояние остается на втором плане.

Почему такая ситуация особенно болезненна

Когда один человек тяжело болен, внимание семьи естественно смещается к нему. Это понятно: рак требует сил, лечения, эмоциональной поддержки и постоянного участия близких.

Но болезнь одного партнера не отменяет боль, усталость и страхи другого. Если человек постоянно слышит, что его проблемы «не такие серьезные», он может почувствовать себя одиноким, даже находясь в отношениях.

Болезнь не дает права обесценивать другого

Серьезный диагноз может объяснять раздражительность, страх и перепады настроения. Но он не делает человека свободным от ответственности за слова и поступки.

Партнер с онкологическим заболеванием имеет право на поддержку. Но второй человек тоже имеет право на сочувствие, заботу и уважительное отношение к своим ограничениям.

Что можно сказать партнеру

Разговор лучше начинать не с обвинений, а с описания своих чувств. Например: «Я понимаю, что тебе тяжело, и хочу быть рядом. Но мне тоже нужна поддержка. Когда мои проблемы со здоровьем игнорируются, я чувствую себя невидимой».

Важно говорить спокойно и конкретно: не «ты всегда думаешь только о себе», а «мне больно, когда ты не спрашиваешь, как я себя чувствую».

Когда нужна помощь со стороны

Если разговоры ни к чему не приводят, стоит привлечь третью сторону. Это может быть семейный психолог, врач, группа поддержки для родственников онкопациентов или близкий человек, которому доверяют оба.

Иногда партнер, проходящий через тяжелое лечение, настолько погружен в собственный страх, что перестает замечать состояние окружающих. Но это не значит, что второй человек должен молча терпеть.

Не нужно соревноваться, кому хуже. В здоровых отношениях может быть место сразу для двух реальностей: один человек борется с раком, другой тоже имеет проблемы со здоровьем и нуждается в участии.

Сочувствие к больному партнеру не должно превращаться в отказ от себя. Рак — тяжелое испытание, но он не отменяет потребностей второго человека.

Поддерживать близкого важно. Но не менее важно помнить: забота не должна быть односторонней, а любовь не требует полного исчезновения собственных чувств, боли и здоровья.

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