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Этот миф существует уже несколько десятилетий. Однако ученые придерживаются другого мнения.

Одни специально хрустят пальцами, шеей или спиной, чтобы почувствовать облегчение, другие уверены, что такая привычка рано или поздно приведет к артриту. Но что на самом деле говорит наука? Разбираемся в материале 5-tv.ru, почему хрустят суставы, когда это безопасно и в каких случаях стоит обратиться к врачу.

Многие хотя бы раз в жизни слышали предупреждение: «Не хрусти пальцами — заработаешь артрит». Этот миф существует уже несколько десятилетий. Однако современные исследования не подтверждают прямой связи между привычкой хрустеть суставами и развитием заболевания.

При этом полностью безобидным хруст тоже бывает не всегда.

Почему вообще хрустят суставы

Чаще всего звук появляется не из-за костей. Внутри каждого сустава находится синовиальная жидкость, которая уменьшает трение между суставными поверхностями. В ней растворены кислород, азот и углекислый газ.

Когда человек резко сгибает палец или другой сустав, давление внутри суставной капсулы меняется. В жидкости образуются пузырьки газа или происходит их схлопывание — именно этот процесс и сопровождается характерным щелчком.

Правда ли, что из-за этого развивается артрит

На сегодняшний день убедительных доказательств связи между артритом и хрустом нет. Самое известное исследование провел американский врач Дональд Унгер. Более 50 лет он хрустел суставами только на одной руке, а вторую специально не трогал. В результате различий между кистями обнаружено не было.

Современные исследования также не выявили, что привычка хрустеть пальцами повышает риск остеоартрита.

Почему после хруста становится легче

Некоторые люди действительно ощущают облегчение после хруста. Это связано с тем, что во время движения немного меняется положение суставных поверхностей, растягиваются окружающие связки и мышцы, а также временно снижается чувство скованности.

Однако эффект обычно непродолжительный.

Когда хруст — это норма

Поводов для беспокойства обычно нет, если:

хруст возникает без боли;

сустав не опухает;

нет ограничения движений;

звук появляется лишь время от времени.

Такой физиологический хруст встречается у многих здоровых людей.

Когда стоит насторожиться

Обратиться к врачу желательно, если хруст сопровождается:

болью;

припухлостью;

покраснением;

ощущением нестабильности сустава;

ограничением подвижности;

чувством, что сустав «заклинивает».

В таких случаях причиной могут быть травмы, воспалительные заболевания, повреждение хряща или связок.

А что насчет шеи и спины

С шеей специалисты советуют быть осторожнее.

Если пальцами человек обычно хрустит без особого риска, то резкие самостоятельные движения шеей способны привести к повреждению мышц, связок и, в редких случаях, сосудов.

Особенно опасно пытаться резко «вправить» шею самостоятельно или с помощью людей без медицинской подготовки.

Можно ли специально хрустеть суставами

Если хруст безболезненный и не сопровождается другими симптомами, строгого запрета нет.

Однако делать это постоянно и намеренно специалисты не рекомендуют. Если желание «похрустеть» возникает очень часто, лучше обратить внимание на физическую активность, состояние мышц и осанку.

Иногда регулярная зарядка и упражнения для суставов помогают избавиться от ощущения скованности.

Главный ориентир — не звук, а самочувствие сустава. Именно оно помогает отличить обычную физиологическую особенность от возможного заболевания.

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