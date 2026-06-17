Летние прибавки: какие виды пенсий повысят в августе 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Изменения затронут в том числе и накопительные части выплат.

Часть российских пенсионеров получит повышенные выплаты летом 2026 года. Изменения затронут работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, граждан старше 80 лет, инвалидов I группы и некоторые профессиональные категории. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Главное изменение запланировано на 1 августа. В этот день Социальный фонд проведет ежегодную корректировку страховых пенсий тем, кто продолжал работать в 2025 году.

Прибавку рассчитают индивидуально: она зависит от официального заработка пенсионера и страховых взносов, которые за него перечислял работодатель.

Еще одно повышение коснется пенсионных накоплений. Накопительные пенсии увеличатся на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,3%. Последние назначаются тем, кто формировал будущую пенсию за счет добровольных взносов, участия в программе софинансирования или средств материнского капитала.

Летом выплаты также пересмотрят для тех, кому исполнится 80 лет. После достижения этого возраста фиксированная часть страховой пенсии становится в два раза больше. Такой же порядок действует для пенсионеров с I группой инвалидности.

Дополнительная прибавка возможна и в других случаях. Фиксированную выплату могут увеличить, если у пенсионера появились нетрудоспособные иждивенцы.

Повышение также предусмотрено при подтвержденном стаже работы на Севере или в сельском хозяйстве.

Отдельно Говырин упомянул бывших летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности. Для них профессиональные доплаты могут быть пересмотрены в августе с учетом стажа, заработка и поступивших дополнительных взносов.

Большинство перерасчетов пройдет автоматически. Подавать заявление пенсионерам, как правило, не нужно.

Ранее россиянам напомнили, что размер пенсии зависит от страхового стажа, пенсионных коэффициентов, официального заработка и уплаченных работодателем взносов. Проверить данные о состоянии индивидуального лицевого счета можно через «Госуслуги» или Социальный фонд России.

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