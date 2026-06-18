Врач объяснил, почему нельзя купаться во время грозы

Фируз Ашуров: купание во время грозы опасно для жизни

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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О последствиях пребывания в воде при ухудшении погоды знают далеко не все.

Купаться в море, озере или реке во время грозы опасно для жизни. Любители поплавать при ухудшении погоды должны быстро покинуть водное пространство. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Фируз Ашуров.

В чем опасность

По словам эксперта, главная угроза при купании в грозу — поражение током от удара молнии. Опасность также может возрасти в случае падения электропроводов и линий электропередачи.

«Даже если молния ударила не прямо в человека, а в воду рядом, ток быстро распространяется по поверхности водоема. Этого достаточно для остановки сердца, дыхания, потери сознания и утопления», — заявил специалист.

Что делать

Ашуров подчеркнул, что при возникновении беды в первую очередь нужно вызвать скорую помощь и вытащить пострадавшего из воды. Затем спасатель должен проверить сознание, дыхание и пульс, а если их нет, то необходимо начать сердечно-легочную реанимацию.

При этом врач добавил, что запрещено перемещать раненого, если в этом нет необходимости. Кроме того, если появилось кровотечение, то следует принять меры для остановки.

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