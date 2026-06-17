«Все истории связаны только с одним»: как защититься от мошенников при строительстве дома

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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На фоне бума на индивидуальное жилищное строительство в стране растет число и тех, кто вынужден выплачивать деньги за пустой участок.

Регистрация договора долевого участия до внесения каких-либо платежей позволит избежать ситуации с недостроем. Об этом в беседе с НСН рассказал юрист Денис Хмелевский.

Накануне «Известия» сообщили о популярности индивидуального жилищного строительства в России. Но вместе с успешными сделками растет число печальных исходов — некоторые граждане годами выплачивают кредиты за голый фундамент. Эксперт раскрыл подробности схемы, которой активно пользуются аферисты.

По его словам, многие покупатели, желающие принять участие в долевом строительстве, заключают соглашения, не соответствующие закону. Специалист отметил, что вместо долевого участия застройщики предлагают договоры займа, которые позже переоформляются в договор купли продажи.

«Все истории с обманами связаны только с одним: застройщик не заключает договор долевого строительства. Любые варианты договора купли-продажи и займа в итоге приводят к тому, что нет никаких гарантий. Чтобы избежать такого сценария, необходима регистрация договора долевого участия, а только потом уплата денег и любые платежи», — сказал юрист.

Хмелевский подчеркнул, что привлечь нарушителей к ответственности крайне сложно, поскольку процесс возбуждения дела может идти очень долго, а за это время появятся новые жертвы. Кроме того, он добавил, что даже при рассмотрении этого вопроса добиться компенсации практически невозможно.

Эксперт считает, что сами застройщики выстроили схему своей деятельности для минимизации всех рисков. Специалист добавил, что только в половине случаев давление на нарушителей помогает достроить объекты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что аферисты под видом председателей СНТ требуют от хозяев участков средства, которые якобы пойдут на расходы товариществ.

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