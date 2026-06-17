В России пересмотрят правила медпомощи при шизофрении
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В стандарте терапии могут появиться новые анализы, процедуры и препараты для пациентов, проходящих лечение в стационаре.
Министерство здравоохранения России планирует изменить стандарт лечения шизофрении, действующий с 2022 года. Проект приказа предусматривает возможность назначать госпитализированным пациентам дополнительные исследования, сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства.
В обновленный порядок лечения могут включить анализы на гепатит В и С, трепонему бледную, вирус иммунодефицита человека первого и второго типов. Кроме того, проектом предусмотрены плазмаферез и гемосорбция — процедуры, которые применяются для очищения крови от вредных веществ.
Изменения затронут и другие части стандарта. Из перечня немедикаментозных методов планируют убрать групповую терапию с родственниками пациента. В медикаментозном же лечении предлагается добавить в практику ряд препаратов, а один из применяемых убрать.
Нововведения связаны с пересмотром подходов к диагностике и терапии заболевания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, нормально ли разговаривать с кошками. По словам психиатра, взаимодействие с животными, кошками или собаками, например, очень важно для поддержания спокойствия и душевного равновесия.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.