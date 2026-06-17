Украинская лапша стала причиной вспышки сальмонеллеза в Эстонии

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

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От этой продукции также пострадали граждане других стран Европы.

Пять жителей Эстонии заразились сальмонеллезом после употребления лапши быстрого приготовления марки Reeva, которая производится на территории Украины. Об этом сообщил портал Shortl со ссылкой на местное управление сельского хозяйства и продовольствия.

В связи с инцидентом ведомство приняло решение отозвать две партии продукта с эстонского рынка. В управлении также подчеркнули, что зафиксированные в стране случаи сальмонеллеза напрямую связаны с украинской лапшой. Кроме того, следы вредных веществ выявили в продукции Reevа и в других государствах Европы.

Эстонская телерадиокомпания ERR, в свою очередь, заявила, что заразившимися оказались подростки. Всего из-за лапши пострадали свыше 80 жителей европейских стран.

Ранее 5-tv.ru писал о массовом отравлении в кафе в волгоградском городе Камышин. За медицинской помощью обратились 28 человек, в том числе восемь детей. Состояние 11 пострадавших врачи оценили как средней тяжести, а остальным назначили амбулаторное лечение.

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