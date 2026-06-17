В больнице американского штата Делавэр произошла стрельба

Фото: Reuters/ABC Affiliate WPVI

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Есть пострадавшие.

В больнице города Уилмингтона, штат Делавэр в США произошла стрельба. Об этом заявили местные власти.

Известно, что два человека получили ранения.

«Полиция обнаружила двух пострадавших от огнестрельных ранений. Больница остается закрытой», — говорится в сообщении в соцсетях.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, двое мужчин устроили стрельбу по прохожим в Киевской области. Среди вероятных пострадавших может быть женщина с ребенком. Также был поврежден автомобиль.

Отмечается, что мужчины могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемые скрылись, их разыскивает полиция. Оружие они выбросили во время бегства.

До того сообщалось о мужчине, который расстрелял людей из-за громкой музыки в Красноярском крае. Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 июня около магазина. Один человек погиб, еще трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями в местную больницу.

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