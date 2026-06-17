Цена критики: в Марокко арестовали девушку-блогера из-за слов о неудачном отдыхе в стране

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Ее задержали в аэропорту при попытке вылететь во Францию.

Блогер Ясс Наубель оказалась под арестом после публикации в социальной сети ролика, в котором она негативно высказалась об отдыхе в Марокко. Об инциденте сообщил портал Mirror.

В размещенном видео Наубель подвергла критике деятельность местных правоохранителей. По ее словам, полицейские в Марокко «выкачивают деньги» в водителей женского пола. Кроме того, ей не понравились стандарты вождения автомобилей в африканской стране.

На ролик отреагировали сотни пользователей, однако руководство Марокко обвинило блогера в клевете и оскорблении силовиков. В аэропорту Марракеш-Менара, откуда она собиралась вылететь во Францию, ее задержала полиция.

Сейчас Наубель находится за решеткой. Местные СМИ добавили, что ей грозит наказание за размещение оскорбительных материалов, а также подрыв общественных институтов.

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