Двойной удар по здоровью: чем опасно сочетание алкоголя и курения

Фото: 5-tv.ru

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Люди не обращают внимание на все риски и задумываются о здоровье лишь после проявления первых симптомов заболеваний.

Одновременное употребление алкоголя и никотина негативно влияет на человеческий организм — токсический эффект от их сочетания становится только выше. Об этом в интервью Lenta.ru сообщил врач-невролог Али Исмаилов.

Эксперт заявил, что спиртные напитки нарушают работу сердечно-сосудистой и нервной систем, печени и обмена веществ, а курение провоцирует спазм сосудов, снижает насыщение крови кислородом и повышает нагрузку на сердце. По его словам, в результате организм испытывает постоянный стресс.

«Чаще всего человек замечает это по учащенному пульсу, скачкам давления, головной боли, головокружению, тревожности, нарушению сна, выраженной слабости на следующий день. Иногда это воспринимается как обычное похмелье, но на самом деле речь идет о более глубокой нагрузке на сердечно-сосудистую и нервную системы. Особенно опасно регулярное сочетание алкоголя и курения для сосудов. Повышается риск гипертонии, нарушений ритма сердца, инфаркта, инсульта», — отметил специалист.

Исмаилов напомнил, что сочетание алкоголя и курения резко увеличивает риск образование опухолей полости рта, глотки, гортани, пищевода. Он подчеркнул, что люди не обращают внимание на это, поскольку не сразу сталкиваются с последствиями.

Невролог добавил, что особенно опасно курить и выпивать одновременно для граждан с аритмией, заболеваниями печени, желудка, хроническими болезнями и тех, кто перенес инфаркт или инсульт.

«Чем чаще человек сочетает спиртное с сигаретами, тем выше нагрузка на сердце, сосуды, мозг, печень, легкие и тем больше долгосрочные риски для здоровья», — предупредил врач.

Ранее 5-tv.ru писал о вреде курения после пробуждения. Постоянный утренний перекур приводит к серьезным заболеваниям.

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