Метеозависимые в зоне риска: прогноз магнитных бурь на 17 июня

Фото: 5-tv.ru

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Вторая половина первого месяца лета будет нелегкой.

Геомагнитная обстановка на Земле в ближайшие дни преподнесет неприятные сюрпризы — при умеренной солнечной активности ожидаются магнитные возмущения. Поэтому для метеозависимых этот период будет непростым. Подробнее о ситуации рассказало издание URA.RU.

Магнитная буря 17 июня

В лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ РАН заявили, что, несмотря на умеренную солнечную активность, вероятность геомагнитных возмущений в среду, 17 июня, останется на уровне предыдущего дня. При этом вероятность появления магнитных бурь оценивается в 26%.

Прогноз магнитных бурь до конца месяца

Ситуация изменится в лучшую сторону во второй половине месяца — в период с 17 по 18 июня есть вероятность появления возмущений, однако ситуация еще может поменяться. В этом случае людям следует внимательно следить за прогнозами.

Что делать во время магнитной бури

Состояние метеочувствительных в период магнитных бурь ухудшается — они сталкиваются с головными болями, усталостью, проблемами со сном, раздражительностью и другими симптомами.

Но пережить непростое время помогут постоянные прогулки на свежем воздухе и отказ от любых нагрузок. Кроме того, не рекомендуется потреблять кофе и энергетические напитки — их лучше заменить обычной водой.

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