В Госдуме хотят запретить продажу купюр «Банка приколов»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Участились случаи мошенничества с использованием сувенирных банкнот.

В России хотят запретить продажу сувенирных банкнот. Речь о купюрах «Банка приколов», которые очень похожи на настоящие.

Все больше случаев, когда мошенники расплачиваются такими деньгами.

«Должны быть надписи, которые говорят, что это сувенирная продукция. И ни в коем случае не должны повторяться основные надписи, что это 100 рублей, 1000 рублей, банка России. Это не должно быть допустимо. Скорее всего, цветовая гамма должна быть немного скорректирована. Ну и самое главное, о чем говорит Центральный банк, ее размер должен быть значимо отличим от действующих банкнот», — отметил Алексей Войлуков, МВА-профессор бизнес практики по цифровым финансам Президентской академии (РАНХиГС).

Введение ответственности за изготовление купюр, которые похожи на настоящие, сейчас обсуждают в Госдуме и Центральном банке.

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