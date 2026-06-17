В Якутии пресекли незаконный оборот золота

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vitaly Ivanov; 5-tv.ru

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Его добывали под видом геологоразведки.

В Якутии раскрыли схему незаконной добычи золота. «Черные старатели» организовали огромный прииск, причем забрались так глубоко в тайгу, что, судя по всему, несколько месяцев никто даже не знал о них. И если бы не новые технологии, не нашли бы и сейчас. Все детали операции и первые результаты расследования — у корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Красивая съемка рабочего процесса в живописном месте среди гор. Только это не презентационный ролик, а кадры преступления, которое фиксируют с дрона полицейские. Прикрываясь легендой о геологоразведке, злоумышленники добывают концентрат с частицами желтого цвета. А вот и фура стоит неподалеку. Именно в ней обнаружат контейнеры вещества, в котором будет шесть килограммов чистого золота. На 58 миллионов рублей.

«Подрядная организация извлекала драгметалл без разрешительных документов. Работы велись по заказу лишенной в 2024 году лицензии местной золотодобывающей компании. Изъятый концентрат перевозился злоумышленниками в другое месторождение золота», — отметили в МВД по Республике Саха (Якутия).

За хребтами Верхоянской горной системы, в районе 926-го километра трассы «Колыма» Оймяконского района Якутии, в отдалении от цивилизации. Укромное место, чтобы не привлекать внимания. Пока идет следствие и имена не разглашаются, нам удалось вычислить владельцев задержанного полицией грузовика.

Это ООО «Парис», магаданская компания по добыче недр с несколькими дочерними фирмами, даже из названия, которых понятно, что они занимаются золотом. Компания с уставным капиталом в десять тысяч рублей и доходом за прошлый год в 707 миллионов. Нам удалось связаться с одним из учредителей «Парис» — Петром Диденко.

— Ваша компания сейчас золотодобычей занимается?

— Нет, мы приостановились. А вам зачем это нужно?

— Вот ваши грузовики были замечены в Якутии на добыче золота.

Как этот грузовик оказался на нелегальной золотодобыче, выяснят следователи. Но пока уголовное дело возбуждено на подрядную фирму из Магадана, название которой не озвучивают. Известно лишь то, что она была лишена лицензии в рамках масштабной зачистки рынка россыпного золота в России, в числе 383 компаний, а Магаданская область там стала одним из эпицентров борьбы. Как и Якутия.

Пойманным в Оймяконском районе грозит срок до семи лет со штрафом в миллион рублей.

«Все-таки приходится говорить о совокупности. Также у нас есть еще отдельная статья. 192-я — это нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней», — напоминает юрист Евгений Кривцун.

В этой статье уже штраф до пяти миллионов рублей. Но, если учесть, как за последние годы подорожало золото и сколько на нем могут заработать нелегально, эти штрафы кажутся для злоумышленников уже не такими страшными.

Только по выявленным случаям, государство теряет из-за черных старателей даже не миллионы, а миллиарды рублей в год. Оценить же реальные потери невозможно. Но их количество, уверены эксперты, кратно.

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