Супругу главы «Джема» отправили под арест за махинации с авторскими правами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Следствие считает, что женщина причастна к аферам мужа.

Жену генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова Юлию Палийчук отправили под домашний арест в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве. Об этом говорит источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, следствие подозревает женщину в участии в махинациях мужа. Самого Черкасова обвиняют в двух эпизодах мошенничества, а также незаконном создании юридического лица. Сейчас он пребывает в СИЗО.

Один из эпизодов мошенничества с авторскими правами связан с творчеством советского и российского композитора и певца Вячеслава Добрынына. Именно «Джем» признали правообладателями его произведений. Однако потом оказалось, что Черкасов обманул мэтра с помощью поддельных документов – такую операцию он проделывал до этого с солистом группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певицу Линду отпустили после допроса по делу о мошенничестве с авторскими правами. Исполнительница уже много лет судится со своим бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

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