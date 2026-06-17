Через боль и трудности: Анита Цой вернулась на публику после серьезной операции

Фото: legion-media/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru

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Она также поделилась забавным случаем из-жизни после вмешательства хирургов.

Народная артистка России Анита Цой перенесла операцию по удалению щитовидной железы. О своем самочувствии после хирургического вмешательства исполнительница рассказала в интервью порталу 7Дней.ру.

Цой заявила, что чувствует себя хорошо, но повышенный радиационный фон после облучения порой создает неожиданные трудности. Она поделилась одним из таких случаев.

«Не всегда прохожу еще в такие залы, как Кремль, но вот в последний раз прошла. Облучение — это же радиация, ну и я звоню-фоню. И я не попала 9 мая на концерт, хотя мы подготовили песню. Меня держала служба безопасности 40 минут. Оказалось, у меня в восемь раз превышают нормы радиации», — сказала певица.

При этом певица призналась, что после случившегося она по-другому стала смотреть на людей, которые борются с онкологическими заболеваниями. Исполнительница осознала, насколько тяжело пациенты переносят курсы лучевой терапии, в то время как Цой столкнулась с процедурой лишь один раз.

Певица оказалась на операционном столе в апреле этого года. Она отметила, что тяжело перенесла процедуру. После выписки исполнительница изолировалась дома и избегала любых контактов.

Ранее исполнительница рассказала, что решила посвятить свой отпуск работам в огороде. Выращенные овощи певица экспортирует в разные страны.

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