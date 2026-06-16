Нашли у подруг: опекун сестер из Карелии назвал причину их побега из семьи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Подобные ситуации могут быть связаны не только с желанием вернуться к прошлой жизни, но и с уровнем доверия к приемным родителям.

Девочки, которые сбежали из приемной семьи и позже были найдены в Петрозаводске в Карелии, находились у своих подруг. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал их опекун Дмитрий Савченков.

По словам мужчины, девочки давно общались с этими знакомыми. Он считает, что подобные ситуации могут быть связаны не только с желанием вернуться к прошлой жизни, но и с уровнем доверия внутри приемной семьи.

«То, что дети убегают, специалисты говорят, что это уровень доверия родителям и уровень привязанности. Они могут себе так позволить, чтобы потом снова вернуться в семью», — отметил Дмитрий.

Савченков также пояснил, что многое в жизни приемных детей зависит от семьи, в которую они попадают. По его словам, его воспитанницы хорошо учатся, а одна из девочек смогла поступить в школу искусств.

«Эти дети (приемные. — Прим. ред.) должны иметь шанс попасть в семью, чтобы иметь возможность открыть свои таланты», — добавил Савченков.

При этом опекун подчеркнул, что таких детей иногда может тянуть к прежнему кругу общения и старой жизни. По его мнению, именно поэтому важно дать им возможность адаптироваться, раскрыться и почувствовать поддержку в новой семье.

Как писал 5-tv.ru, ранее стало известно о пропаже двух девочек в Петрозаводске. Их опекун Дмитрий Савченков опасался, что они могли уйти к брату, который ранее находился в колонии. Однако спустя несколько часов детей нашли. В правоохранительных органах сообщали, что криминального состава в их исчезновении нет.

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