В Костроме мужчина пытался заживо сжечь соседку после ограбления

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Против него возбудили уголовное дело.

Жителя Костромы арестовали за ограбление соседки, а также попытку расправиться с ней и ее матерью путем поджога квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

В ведомстве заявили, что сперва 40-летний преступник избил женщину и лишил ее мобильного телефона. Однако спустя некоторое время он вернулся, облил горючей жидкостью дверь квартиры пострадавшей и скрылся с места преступления. В этот момент в помещении находилась еще и мать пострадавшей.

Огонь был потушен благодаря усилиям хозяина соседней квартиры, который вовремя заметил возгорание. Самого фигуранта позже задержали и отправили под стражу. В СК добавили, что мужчину обвиняют в грабеже и покушении на убийство.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал об убийстве в ставропольском Новоалександровске — 43-летний мужчина задушил свою 67-летнюю соседку, заподозрив погибшую в жестоком обращении с животными.

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