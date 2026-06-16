ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Брянской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Фельдшер, медсестра и водитель получили ранения.
ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Брянской области, ранены фельдшер, медсестра и водитель. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Инцидент произошел в деревне Кветунь.
«ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра. Пострадавшие доставлены в больницу, водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре оказана необходимая медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение», — уточнил Ковальчук.
Врио губернатора добавил, что избежать более тяжелых последствий атаки помог водитель кареты скорой помощи.
«Последствия могли бы быть намного тяжелее, если бы не мастерство и профессионализм водителя, который увел машину от прямого удара вражеского дрона», — пояснил Егор Ковальчук.
Кроме того, добавил глава региона, ВСУ в это же время ударили дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю в селе Чуровичи Климовского района. Ранения получили водитель и пассажирка. Им оказывают помощь врачи.
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