«Посольство захочет пойти на опасное сближение»: Захарова пошутила об инциденте с британской яхтой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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К публикации дипломат прикрепила скриншот карты со зданием Посольства Великобритании в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала инцидент с фрегатом «Адмирал Григорович» и британской яхтой Bright Future в проливе Ла-Манш. Соответствующую запись она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова поинтересовалась, не будет ли российский фрегат возвращаться домой маршрутом по Москве-реке — в том месте, где до посольства Великобритании рукой подать. Она добавила, что спрашивает об этом «упредительно» на случай, если британское посольство решит пойти на «опасное сближение».

«Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», — написала дипломат.

К публикации представитель МИД прикрепила скриншот карты со зданием Посольства Великобритании в Москве.

Фото: Telegram/Мария Захарова/MariaVladimirovnaZakharova

До этого 5-tv.ru сообщал, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» предотвратил опасное сближение с гражданской парусной яхтой Bright Future под флагом Великобритании в Ла-Манше. Судно двигалось курсом на опасное сближение с российским военным кораблем.

Экипаж фрегата несколько раз пытался связаться с яхтой по международному радиоканалу. Однако гражданское судно не отвечало на запросы и не меняло курс. Несмотря на принятые меры с российской стороны, судно продолжило приближаться к фрегату. Командир «Адмирала Григоровича» принял решение произвести предупредительную стрельбу из стрелкового оружия. Только после этого судно изменило курс и начало удаляться от корабля.

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