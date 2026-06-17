Одним поможет, другим нет: в чем польза и вред черешни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Черешня ценится за состав. В ней есть витамин С, калий, железо и другие важные вещества. Однако при определенных заболеваниях ее лучше не есть.

Черешня помогает поддерживать сердце, сосуды, пищеварение и иммунитет, но есть ее можно не всем. При аллергии, обострении болезней желудочно-кишечного тракта, диабете и некоторых нарушениях обмена веществ ягоду стоит ограничить или временно убрать из рациона. Подробнее об этом рассказали в материале URA.RU.

Польза черешни для организма

Черешня — одна из первых летних ягод, которая ценится не только за сладкий вкус, но и за состав. В ней есть витамин С, калий, железо, органические кислоты, флавоноиды, антоцианы, пектины и клетчатка. При этом калорийность у ягоды сравнительно низкая.

Как отметила диетолог Наталья Круглова, черешня может помогать снижать воспаление и уровень мочевой кислоты, что важно для людей с подагрой и артритом. Регулярное употребление ягоды поддерживает здоровье сердца и сосудов и снижает риски ряда онкологических заболеваний за счет антиоксидантов.

Калий в составе черешни способствует нормализации давления и помогает выводить лишний натрий из организма.

Отдельно эксперт указала на сочетание железа и витамина С. Такой набор помогает железу лучше усваиваться и может служить профилактикой железодефицитной анемии.

Помимо этого, черешня богата клетчаткой и пектином, которые помогают наладить работу кишечника, облегчают запоры и создают благоприятную среду для полезных бактерий. Это поддерживает баланс микрофлоры и улучшает пищеварение.

Пользу черешни связали и с антоцианами, которые придают ягодам темно-красный цвет и помогают поддерживать нормальный уровень холестерина. Эти вещества важны для профилактики атеросклероза. К тому же в черешне содержатся кумарин и оксикумарин, поддерживающие стенки сосудов и снижающие риск заболеваний сердца и артерий.

В 100 граммах черешни содержится около 17% суточной нормы витамина С, который укрепляет иммунитет, помогает коже оставаться здоровой, ускоряет заживление ран и улучшает усвоение железа. Также в ягоде есть молибден, участвующий в кроветворении, синтезе гемоглобина и обезвреживании токсинов в печени.

Еще одно полезное свойство черешни связано с натуральным мелатонином. По данным некоторых исследований, употребление 100-150 граммов ягоды в день в течение недели может улучшить качество сна, помочь быстрее засыпать и реже просыпаться ночью.

При каких болезнях нужно есть черешню

Черешня может быть полезна при подагре и артрите, поскольку помогает снижать уровень мочевой кислоты и уменьшать воспаление. Ее включают в рацион для профилактики гипертонии, атеросклероза и железодефицитной анемии. Клетчатка и пектины поддерживают работу кишечника, а калий помогает сохранять нормальный водно-солевой баланс.

Кому лучше не есть черешню

Несмотря на множество полезных элементов в ягоде, она подходит далеко не всем. Врачи посоветовали с осторожностью есть черешню людям с аллергией.

По словам Кругловой, на эту ягоду возможна перекрестная реакция. Если у человека есть аллергия на абрикосы, сливы или другие косточковые плоды, то реакция может появиться и на черешню или вишню.

Также ягоду не рекомендовали при мочекаменной болезни, так как органические кислоты в составе черешни могут ухудшить состояние.

Людям с сахарным диабетом первого и второго типа тоже следует быть внимательными. В черешне много углеводов, поэтому ее нужно учитывать в общем рационе. Безопасная порция в таком случае — не больше одной горсти в день.

При обострении гастрита, язвы, панкреатита и других воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта от черешни лучше отказаться. Кислоты, которые обычно могут быть полезны, при раздраженной слизистой способны вызвать боль и дискомфорт.

У людей с синдромом раздраженного кишечника или склонностью к вздутию черешня может усилить неприятные симптомы. В таких случаях ягода способна спровоцировать диарею и боль в животе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что черешня подешевела в России почти на четверть.

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