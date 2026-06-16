Магазин на Цветном бульваре оцепили из-за обнаружения подозрительных предметов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Вадим Красюков

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Из помещения эвакуировали 35 человек, среди них три ребенка.

В Тверском районе Москвы оцепили магазин после обнаружения подозрительных предметов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел на Цветном бульваре. После обнаружения находки из помещения оперативно эвакуировали 35 человек, включая троих детей. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Для проверки предметов были вызваны саперы. По предварительной информации, обнаруженные объекты могут оказаться страйкбольными гранатами. В настоящее время специалисты проводят необходимые мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Данные о характере найденных предметов уточняются. Информация о возможной угрозе и другие подробности будут известны после завершения проверки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Троицкий районный суд Москвы избрал блогеру Диане Шляниной, более известной под девичьей фамилией Шурыгина, меру пресечения в виде домашнего ареста за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов.

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