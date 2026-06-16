Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На форуме планируют принять четыре совместных документа, а также обсудить вопросы торговли, энергетики и региональной безопасности.

На саммите Россия — АСЕАН, который пройдет 17–19 июня в Казани, планируется принять четыре совместных документа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, документы уже согласованы. Речь идет о Казанской декларации, комплексном плане действий на 2026–2030 годы, а также совместных заявлениях по энергетике и культуре.

Основными темами саммита станут актуальные международные и региональные вопросы, итоги 35-летнего сотрудничества России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также новые задачи в различных сферах.

В Казань прибудут султан Брунея Хассанал Болкиах, президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший, премьер-министры Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Восточного Тимора. Также на саммите будет присутствовать генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн.

Российскую делегацию, помимо президента Владимира Путина, представят зампред правительства Дмитрий Чернышенко, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава Минобрнауки Валерий Фальков, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Форум также посетят спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель «Росатома» Алексей Лихачев и предприниматель Алексей Репик. Среди представителей регионов заявлен глава Татарстана Рустам Минниханов.

Программа саммита начнется вечером 17 июня с торжественного приема от имени Путина для глав делегаций. Основные заседания состоятся 18 июня на площадке выставочного центра «Казань Экспо». Откроют саммит Путин и Маркос как сопредседатели встречи.

Завершится мероприятие совместным заявлением президента России и президента Филиппин для прессы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС