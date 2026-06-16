Болельщик из России стал звездой ЧМ по футболу из-за «пивной» башни

Болельщик из России стал звездой ЧМ по футболу из-за башни из пивных стаканчиков

Фото, видео: www.globallookpress.com/Paul Chesterton; 5-tv.ru

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С поклонником пенного напитка фотографировались зрители на матче и футболисты.

Поездка на чемпионат мира принесла россиянину сомнительную славу. Наш соотечественник посетил дебютный матч турнира в Мексике и едва не затмил собой даже футбольных звезд. Все из-за огромной башни из пустых пивных стаканов, которую он держал в руках.

Фанаты из других стран подходили к нему делать селфи, за которые тот требовал наливать ему пенный напиток. С российским фанатом фотографировались даже местные футболисты, а мексиканский телеканал посвятил ему репортаж.

Правда, такая слава все же вышла мужчине боком. Сообщают, что он потерял загранпаспорт с визой в США и теперь не сможет попасть на матчи в соседней стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что активисты пронесли оппозиционный флаг со львом на матч Иран — Новая Зеландия, нарушив принцип «спорт вне политики». К стадиону в Лос-Анджелесе стянулись толпы митингующих с флагами, использовавшимися до Исламской революции — сегодня это символ оппозиции, требующей смены власти в Тегеране.

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