Фото, видео: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Теряющему влияние в мире Старому свету нужно расположение президента США.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сегодня снова выпрашивает деньги. Он приехал во Францию на саммит стран Большой семерки, где очень рассчитывает на личную встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Пока удалось добиться лишь мимолетной беседы. А вот как раз президент США здесь — главная звезда. Некоторые европейские лидеры перед ним даже откровенно заискивали. Какими приемами, в том числе запрещенными, пытались умаслить главу Белого дома, и почему на саммите едва не пролилась кровь — расскажет корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

Местом встречи лидеров «семерки» назначили курорт Эвиан. Еще с 2001 года, когда в Генуе вспыхнули беспорядки, саммиты стараются организовывать там, где тихо, чтобы антиглобалисты не потревожили высоких гостей. Швейцарцам это удалось. Беспорядки были в Женеве, а в Эвиан лишних людей просто не пустили.

Пока лидеры стран G7 встречаются вдали от Женевы, чтобы избежать беспорядков, сами протесты остались именно здесь. Поэтому штаб-квартира ООН сегодня выглядит особенно защищенной: главное здание окружено большим забором.

В Эвиан приехал Трамп. А Европе, теряющей влияние в мире, его расположение очень нужно. Канцлер Германии подарил американцу майку футбольной сборной своей страны. Трамп, кажется, не знал, что с ней делать, но вида не подал. Президент Франции Эммануэль Макрон был очень любезен — даже на рукопожатие Трампа свысока, сверху вниз, не отреагировал. Хотя это нарушение этикета.

Все просто. Трамп ясно сказал, что после решения вопроса с Ираном — а оно уже близко — вернется к вопросу Украины. Но контакты Вашингтона с Москвой не предполагают прямого участия ЕС. А за бортом Европа остаться не хочет. Она хочет продолжать войну до последнего украинца. А многие против этого, ООН, например.

«Я думаю, что последнее, что нужно войне на Украине, — это больше солдат, больше внешнего вмешательства и участия. Нужно, чтобы ситуация двигалась в обратную сторону. И мы отметили, что, кажется, президент Трамп разговаривал с обоими лидерами на выходных. И мы хотим, чтобы конфликт закончился», — заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Да и сам Трамп дал понять, что он против затягивания конфликта.

«Смотрите, мы были сосредоточены на Иране. Это останется позади, в зеркале заднего вида. Мне не нравится видеть, как каждый месяц умирают люди. Молодые люди, которые только начинают свою жизнь. Это абсурдно. Так что я сделаю все, что в моих силах», — заявил Дональд Трамп.

Европа перед Трампом заискивает. Она от него зависит.

«Это то, что мы, эксперты в Америке, называем американской империей. Я понимаю, многим не нравится этот термин, но на самом деле его используют уже более полувека. У G7 нет независимого голоса. G7 всегда будет делать то, что говорят Соединенные Штаты. НАТО, ЕС — все эти институты в конечном итоге контролируются Вашингтоном», — считает политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли.

В самой Европе тоже не все однозначно. Премьер Италии заметила на пиджаке председателя Евросовета жука, сняла его и хотела было отпустить на волю, как вдруг глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, единственная из присутствующих, предложила поступить иначе.

— Ой, он прыгает! Убей, убей его!

Будем смотреть, что победит — кровожадность или здравый смысл.

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