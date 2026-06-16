Трамп пообещал уничтожить запасы иранского урана после его вывоза из страны

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

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Забирать топливо себе Штаты не собираются.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка вывезет запасы обогащенного урана из Ирана и после этого уничтожит их, пишет РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что операция по изъятию опасных материалов не будет проводиться в спешке, однако окончательная цель абсолютно ясна.

«Мы не торопимся, но мы получим его, и когда мы его получим, мы его уничтожим», — заявил президент.

Он также добавил, что у США нет нужды присваивать иранские ядерные наработки, поскольку собственных запасов стране вполне достаточно для обеспечения всех текущих потребностей.

Это заявление прозвучало на фоне переговоров по ядерной программе Ирана. Ранее Тегеран настаивал, что его атомные разработки носят мирный характер. Однако США и ряд других стран выразили обеспокоенность объемами накопленного Ираном обогащенного урана. Вывоз и ликвидация этих материалов могут стать серьезным шагом к снижению напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут вновь ввести ограничения против России.

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