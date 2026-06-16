Усугубляется с возрастом: раскрыта неочевидная причина боли в ногах по утрам

Фото: 5-tv.ru

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Дискомфорт может быть признаком серьезного воспалительного процесса.

Сильная боль в пятках при попытке встать с кровати после сна является классическим симптомом плантарного фасциита. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на доктора Мартина Скерра.

По словам специалиста, неприятные ощущения возникают из-за воспаления подошвенной фасции — плотной полоски ткани, которая соединяет пяточную кость с пальцами ног и поддерживает свод стопы.

В ночное время эта ткань находится в сокращенном состоянии, а при первом физическом контакте с полом она резко растягивается, что и вызывает острую дискомфортную реакцию организма. Заболевание чаще всего дает о себе знать в среднем возрасте, когда ткани естественным образом начинают терять эластичность и стареть.

Основными катализаторами проблемы становятся ношение обуви без должной поддержки стопы или резкое увеличение физической нагрузки, например, после длительных прогулок.

«Типично боль усиливается первым делом утром, так как ткань натягивается за ночь, а затем растягивается, когда вы встаете. Это постепенно проходит в течение следующих нескольких минут», — отметил доктор Скерр.

Для постановки диагноза врачи обычно используют метод пальпации, а в спорных ситуациях назначают рентген, чтобы исключить наличие костных шпор или повреждение ахиллова сухожилия.

Для облегчения состояния медик рекомендует обратиться к специалистам, которые помогут подобрать комплекс упражнений для растяжки и улучшения гибкости. Хорошим подспорьем могут стать ортопедические стельки, снижающие нагрузку на воспаленный участок.

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