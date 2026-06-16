Борьба с домашними вредителями: как прогнать муравьев навсегда

Избавиться от муравьев в доме и квартире поможет комплексный подход

Фото: www.globallookpress.com/Maciej Olszewski

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Достичь результата поможет комплексный подход.

Для того чтобы навсегда избавиться от муравьев в доме и квартире, необходим комплексный подход. Об этом Lenta.ru рассказала кандидат биологических наук Виктория Ерофеева.

В процессе борьбы с вредителями необходимо сочетать химические препараты и проверенные народные средства, поскольку муравьи быстро адаптируются к ядам. По словам эксперта, наиболее часто в квартирах селятся рыжие фараоновы муравьи, которые выбирают теплые и влажные места, например, вентиляцию или пространство за кафельной плиткой.

Специалист подчеркнула, что домашние особи достигают всего двух миллиметров в длину, в то время как матка может быть в два с половиной раза крупнее. Основная сложность борьбы заключается в высокой численности колоний, которые могут насчитывать до 300 тысяч особей, и их способности переносить опасные инфекции, включая сальмонеллез и брюшной тиф.

В арсенал доступных средств входят инсектицидные гели, ловушки-приманки, мелки и аэрозоли. Однако распыление спреев уничтожает только рабочих особей, не затрагивая гнездо.

Среди народных методов лидерство удерживает борная кислота, вызывающая обезвоживание насекомых. Ее рекомендуют смешивать с сахаром или медом для привлечения вредителей.

Также для дезориентации муравьев советуют использовать растворы уксуса, нашатырного спирта или эфирных масел с резкими запахами мяты и хвойных растений. В качестве профилактики важно поддерживать сухость сантехники и хранить продукты в герметичных контейнерах, перекрывая насекомым доступ к пище и воде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.