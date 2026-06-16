«Хочет нас развести»: Пригожин высказался о расставании с певицей Валерией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Продюсер признался, что устал от вопросов журналистов.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о возможном разводе с народной артисткой России Валерией. Его слова привела Общественная служба новостей (ОСН).

Пригожин эмоционально отреагировал на вопросы о личной жизни и заявил, что в социальных сетях и СМИ становится все больше недостоверной информации о его семье.

«Я не понимаю, кому нужно плодить эти слухи. Кто-то специально нас хочет развести, кому-то нечего делать», — заявил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что устал от постоянных разговоров на эту тему. По его словам, теперь он сразу завершает разговор, если слышит вопрос о предполагаемом расставании с Валерией.

Валерия и Иосиф никогда не обсуждали развод — даже во время ссор. Однако слухи о расставании пары продолжают появляться в соцсетях: авторы таких публикаций, по словам артистки, придумывают «скандальные» детали ради просмотров, подписчиков и лайков.

Ранее Валерия рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ, что сама уже не обращает внимания на подобные фейки. При этом артистку тревожит, что из-за таких сообщений переживают близкие.

По ее словам, соцсети сейчас буквально заполнены роликами о якобы распаде их брака, хотя они с Пригожиным каждый день вместе и ведут обычную жизнь. Певица отметила, что друзьям пары все понятно, но ее матери приходится объясняться с встревоженными знакомыми, родственниками и людьми старшего поколения, которые звонят после подобных публикаций.

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