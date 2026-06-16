Житель Ставрополья задушил соседку после ссоры из-за домашних животных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мужчина заподозрил женщину в жестоком обращении с его питомцами.

В Новоалександровске Ставропольского края 43-летнего местного жителя обвинили в убийстве 67-летней соседки. Конфликт между ними начался из-за домашних животных, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

По данным следствия, утром 9 июня мужчина заподозрил женщину в жестоком обращении с его питомцами. Ссора переросла в драку, во время которой обвиняемый задушил соседку веревкой. Потерпевшая скончалась на месте.

После этого мужчина попытался скрыть следы преступления. Он сжег веревку и одежду, в которой был во время нападения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следователи оперативно задержали подозреваемого, после чего ему предъявили обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

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