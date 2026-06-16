«Они все там были»: Том Холланд подтвердил свадьбу с Зендеей

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Acero

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Актер неожиданно раскрыл подробность после истории с фейковыми снимками церемонии.

Актер Том Холланд впервые подтвердил, что они с Зендеей действительно поженились. О личном событии актер рассказал в новом интервью британскому Esquire, после месяцев слухов вокруг их отношений.

Поводом для разговора стали созданные искусственным интеллектом фотографии, на которых якобы была запечатлена свадьба пары на озере Комо. Эти изображения несколько недель расходились по соцсетям и только усиливали обсуждения возможного брака актеров.

Как выяснилось, фейковые кадры дошли даже до бабушки Холланда. Увидев снимки, она решила, что внук сыграл свадьбу, но не позвал ее на торжество. Актеру пришлось объяснять родственнице, что никакой церемонии на этих фотографиях не было, а изображения сгенерировал искусственный интеллект.

После этой истории журналист спросил Холланда, пришлось ли ему объяснять ситуацию и другим близким. Ответ актера неожиданно стал подтверждением настоящей свадьбы.

«Нет, потому что они все там были», — сказал Том Холланд.

Так артист фактически дал понять, что реальная церемония все же состоялась, просто подробности пара предпочла не выносить на публику.

Том Холланд и Зендея встречаются уже несколько лет, однако почти не рассказывают о личной жизни. Точную дату начала романа они не раскрывали. Публично отношения актеров подтвердились в 2021 году.

Познакомились Холланд и Зендея на съемках первой части «Человека-паука», где сыграли главные роли. С тех пор пара остается одной из самых обсуждаемых в Голливуде, но старается держать личное пространство подальше от внимания поклонников и прессы.

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