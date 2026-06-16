СК провел проверку показаний подозреваемого в убийстве школьницы в поселке Врангель

Фото, видео: МАХ/Следком Приморья/sledcom25; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После обнаружения тела ребенка со следами насилия на чердаке дома возбудили уголовное дело.

Проверку показаний подозреваемого в деле о смерти 12-летней девочки в поселке Врангель Приморского края провели на месте происшествия. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Аврора Римская.

До этого тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили на чердаке дома в поселке Врангель. После этого было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, подростка задержали по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. В ведомстве уточнили, что выйти на него удалось благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативному сопровождению сотрудников УМВД России по Приморскому краю.

Теперь следствие решает вопрос о помещении задержанного в медицинское учреждение. Там ему должны провести судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

В материале РИА Новости сообщали, что девочка и задержанный — 12-летний школьник — были знакомы между собой. Незадолго до трагедии между ними произошел конфликт, однако его причины неизвестны.

В СК также сообщили, что погибшая девочка и подросток, задержанный по подозрению в ее убийстве, не состояли на учете по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, фигурант рос в обычной семье.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.