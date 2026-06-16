«Сделать дороги безопаснее»: Стивен Сигал поздравил ГАИ с грядущим 90-летием

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Сотрудники ведомства делают важную работу каждый день, чтобы снижать число смертельных случаев на дорогах.

Американский актер Стивен Сигал поздравил сотрудников Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) с грядущим 90-летием и обратился к российским водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах.

«Хочу поговорить о том, что называется ГАИ. Инспекции исполняется 90 лет», — сказал артист.

По его словам, сотрудники ГАИ делают важную работу каждый день, чтобы снижать число смертельных случаев на дорогах. При этом Сигал подчеркнул, что безопасность зависит не только от инспекторов, но и от самих автомобилистов.

«Сотрудники изо дня в день прилагают огромные усилия, чтобы предотвратить смертельные случаи на дорогах. Но я хотел бы сказать, что это зависит не только от инспекторов и других сотрудников, обеспечивающих безопасность на дорогах, но и от самих водителей. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте друг друга, будьте очень, очень осторожны на дорогах», — обратился он к россиянам.

Также актер призвал водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и с уважением относиться к работе полиции и автоинспекции. По его словам, их главная задача — защищать людей и делать движение на дорогах безопаснее.

«Никогда не садитесь за руль в нетрезвом виде. И поддерживайте сотрудников полиции и автоинспекции, которые здесь чтобы защитить вас и сделать дороги безопаснее», — заключил Сигал.

Юбилей ГАИ в России отметят 3 июля.

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