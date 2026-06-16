«Качество жизни улучшается»: Путин провел встречу с главой Северной Осетии

Фото, видео: пресс-служба Президента России; МАХ/Кремль. Новости/news_kremlin; 5-tv.ru

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В республике действует 37 региональных мер поддержки для военнослужащих, участников СВО и их родственников.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло. Основной темой стали меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Меняйло сообщил, что в республике действует 37 региональных мер поддержки для военнослужащих, участников СВО и их родственников. Одной из ключевых он назвал программу строительства индивидуальных жилых домов.

По словам главы региона, в очереди на участие в программе находятся 967 человек, из них 800 — члены семей погибших военнослужащих. Для участников предусмотрен первый взнос в размере двух миллионов рублей из бюджета республики, а также ипотека на 25 лет под 2,5%.

Жилые дома площадью 75 и 95 квадратных метров будут передаваться с земельным участком под ключ. Стоимость такого жилья составляет 4,5 миллиона рублей.

Меняйло отметил, что первые 100 домов уже заложены, а к весне 2027 года планируется сдать 150 домов.

Кроме того, на встрече обсудили кадровую программу «Доблесть Осетии». По словам главы республики, участники первого потока завершили обучение, сейчас идет их трудоустройство. Работу уже получили 60% выпускников программы.

Меняйло также доложил президенту о работе советников по военно-патриотическому воспитанию в школах. По его словам, они уже начали работать, прошли обучение, в том числе в РАНХиГС, а до конца 2026 года такие специалисты должны появиться во всех школах республики.

Отдельной темой стала работа центров поиска без вести пропавших военнослужащих. Меняйло сообщил, что обращения поступают уже из 74 регионов, а всего удалось найти 184 человека. Путин назвал эту работу очень важной.

Также глава Северной Осетии рассказал о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, газификации горных сел, развитии интернета и сотовой связи, а также о ходе сельхозработ. По его словам, несмотря на задержку посевной из-за дождей, серьезных сбоев нет. В этом году республика рассчитывает получить урожай не хуже прошлогоднего.

«Очень важно, чтобы люди почувствовали, что качество жизни улучшается», — подытожил президент.

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