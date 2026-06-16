Лавров: Россия ценит усилия Турции по урегулированию конфликта на Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Страна готова выступить посредником и предоставить площадку для переговоров.

Россия ценит инициативы Турции по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

«Ценим искреннюю заинтересованность наших турецких друзей содействовать поиску справедливого и устойчивого долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины», — отметил российский дипломат.

Прежде Фидан сказал, что Турция готова сделать все возможное для завершения конфликта, в том числе предоставить площадку для мирных переговоров и взять на себя роль посредника, так как российско-украинская эскалация способна ухудшить обстановку. Поэтому, как отметил дипломат, важно действовать на опережение.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения сделки с Ираном он вернется к украинскому вопросу. Глава Белого дома намерен закрыть этот вопрос. По его словам, он сделает все возможное, чтобы боевые действия завершились. Скоро Москву с визитом посетят спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Вероятнее всего, цель поездки — возобновление трехсторонних переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил визит американцев, однако точную дату не назвал.

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