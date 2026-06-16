Трамп рассказал, когда и где он встретится с Зеленским

Трамп планирует второй раз за день встретиться с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com/Hu Yousong

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Президент США и глава киевского режима находятся на саммите G7 во Франции.

На полях саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским. Об этом во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль Тани сообщил глава Белого дома.

По словам Трампа, встреча с Зеленским была очень хорошей. В подробности вдаваться он не стал, но при этом добавил, что чуть позже намерен еще раз переговорить с главой киевского режима.

«У нас была хорошая встреча. Я встречусь с ним (с Зеленским. — Прим.ред.) еще раз позднее», — процитировало ТАСС Трампа.

Американский лидер подчеркнул, что после подписания сделки с Ираном он хочет вернуться к обсуждению урегулирования конфликта на Украине. По его словам, он сделает все возможное для скорейшего решения этого кризиса.

Ранее во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп сказал, что в ближайшее время его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер намерены посетить Москву. Вероятнее всего, главная цель визита — продолжение обсуждения мирных переговоров с Киевом. Точная дата их приезда пока неизвестна.

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