Испугался и убежал: почему водители все чаще оставляют место ДТП

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Нарушителей не смущает, что сейчас их можно легко найти с помощью камер.

В России становится все больше водителей, которые пытаются скрыться с места аварии. Что это — попытка избежать ответственности, страх или хитрый расчет в надежде снизить наказание? Разобрался корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Магнитогорск. Раннее утро. Легковушка, сдавая задом, сбивает троих пешеходов и впечатывается в дерево. Пьяный водитель сбежал с места аварии. Но вскоре был задержан.

Включить аварийку, выставить знак аварийной остановки, убедиться, что с людьми в автомобилях все в порядке, и позвонить в ГИБДД. В случае аварии это логика нормального человека. Но, по статистике, все чаще происходит так, что водители покидают место ДТП.

Сухие цифры. С января по май этого года в России произошло 697 аварий, после которых водители бросили свое авто и скрылись. Это на 7% больше, чем в прошлом году. В этих ДТП погибли 39 человек. Беглецов довольно быстро находят по камерам видеонаблюдения.

«Даже по мочке уха иногда можно идентифицировать водителя, который в данном случае является лицом, разыскиваемым при совершении ДТП. На 80% случаев каждый, кто совершил административное правонарушение и скрылся с места ДТП, в дальнейшем будет найден», — пояснил автоюрист Михаил Захаров.

Так произошло в Пермском крае. Горящий автомобиль освещает ночную дорогу. В машине на обочине двое погибших. Они не разъехались с пьяным полицейским, который вылетел на встречку. Сам остался жив, поджег свой седан и пустился в бега, но далеко уйти не смог.

«Говорит, что был трезвый, вышел, сбежал в лес и там якобы нашел в кармане чекушку и выпил водку», — рассказала невеста погибшего Анна Мерзлякова.

Водители сбегают и потом давят на жалость, мол, слишком испугался. Страх действительно оказывается сильнее способности мыслить рационально. А вдруг не найдут и не накажут? Но это наивно и как-то по-детски — камеры наблюдения сейчас повсюду: от домофона в подъезде до видеорегистратора в проезжающем мимо такси.

«Почему это происходит все чаще и чаще? К сожалению, у нас сейчас эмпатичности и ответственности нигде не учат. У нас как-то вот раньше учили о том, что нужно говорить правду, отстаивать себя, то сейчас в нашей культуре это практически отсутствует», — считает клинический психолог Анастасия Вертинская.

Да, и уйти пешком проще и незаметнее, чем на поврежденной машине. Но большинство водителей-беглецов садились за руль пьяными. Покидая место аварии, они хотят смягчить наказание. За нетрезвую езду их оштрафуют и лишат прав на два года. А за оставление места ДТП — на полтора года или арестуют на 15 суток.

«Оставляют место ДТП социально-девиантные водители или начинающие водители, которые впервые — они просто напуганы и боятся последствий и не знают, как правильно действовать при дорожно-транспортном происшествии», — пояснил автоэксперт Дмитрий Попов.

Тому подтверждение — действия подростка в Иркутской области. Он сбил на мотоцикле двухлетнего ребенка. Уехал и разобрал транспортное средство на запчасти, чтобы отвести подозрения. Но заела совесть: признался матери и вернулся с повинной. Даже в таком случае побег с места аварии все равно будет считаться правонарушением.

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