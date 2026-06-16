«Пока общий документ»: Вэнс раскрыл детали соглашения с Ираном

Вице-президент США Вэнс: мы готовы относиться к Ирану как к нормальному государству

Фото, видео: www.globallookpress.com/AdMedia; 5-tv.ru

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Меморандум будет подписан на переговорах Вашингтона и Тегерана 19 июня.

Новый раунд переговоров между США и Ираном стартует в эту пятницу в Швейцарии. Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. Эта встреча положит начало следующему этапу урегулирования конфликта после подписания меморандума о взаимопонимании.

Содержание соглашения накануне раскрыл американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, пока это достаточно общий документ, размером всего полторы страницы. В нем содержится рамочная программа, а детали будут обсуждать в ходе дальнейших переговоров.

Вэнс подчеркнул, что Тегеран получит выгоду только при соблюдении нескольких важных пунктов.

«Положительная сторона разработанной нами схемы заключается в том, что инициатива и рычаги воздействия находятся в наших руках. Мы готовы относиться к Ирану как к „нормальному государству“ и обеспечить его возвращение в мировую экономику. Первый пункт соглашения, по сути, предусматривает, что Иран, так же как и США, берет на себя обязательства по обеспечению регионального мира», — заявил Джей Ди Вэнс в интервью CNN.

Вице-президент США также упомянул, что соглашение предусматривает ослабление санкций против Ирана. Как сообщает американский телеканал CNN, Вашингтон в ближайшие дни окончательно снимет морскую блокаду исламской республики.

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