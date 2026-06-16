Опасная точка: генерал-майор полиции назвал перекрестки зоной повышенного риска

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Иванов; 5-tv.ru

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Почти треть аварий в России приходится на этот участок дороги.

Перекрестки остаются одной из самых опасных зон на российских дорогах. На них происходит около 30% всех дорожно-транспортных происшествий в стране, а также фиксируется примерно 17% погибших в авариях. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин.

Заявление прозвучало на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия». Мероприятие было посвящено запуску всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности».

По словам Понарьина, снижение аварийности и смертности на дорогах остается одним из важных направлений государственной работы. За последние годы, отметил он, России удалось добиться заметных результатов благодаря системному подходу, целевым программам и национальным проектам.

«Мы за долгие годы программного подхода к безопасности движения достигли очень хороших результатов по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Способствовало этому в том числе проведение нескольких целевых программ, а в последнее время — федеральных целевых проектов. Это прежде всего «Безопасные качественные автомобильные дороги», — отметил Понарьин.

Он напомнил, что ранее меры реализовывались в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Сейчас это направление включено в национальный проект «Инфраструктура для жизни», где действует отдельный федеральный проект по безопасности дорожного движения.

Отдельным ориентиром стала Стратегия безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года. Ее утвердили в ноябре прошлого года. В апреле 2025 года правительство приняло план реализации документа.

Стратегия охватывает почти все ключевые направления: управление безопасностью дорожного движения, обновление нормативной базы, повышение защищенности дорог и транспорта, развитие системы помощи пострадавшим в ДТП, а также контроль показателей аварийности и смертности.

Понарьин также подчеркнул, что в документе уделено внимание информированию граждан о рисках на дороге. Это должно помочь участникам движения лучше понимать, где и почему чаще возникают опасные ситуации.

Ранее в Госавтоинспекции МВД России сообщили, что за три праздничных и выходных дня, с 12 по 14 июня, в стране зарегистрировали 1005 ДТП. В этих авариях погибли 102 человека, еще 1251 получил ранения.

В ведомстве отдельно напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать правила проезда железнодорожных переездов. Такой маневр требует максимальной внимательности, однако некоторые водители по-прежнему пытаются проскочить перед приближающимся поездом или локомотивом.

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