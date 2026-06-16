Квартиры под прицелом: чье жилье могут проверить с 1 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В зоне внимания окажутся перепланировки, нелегальная аренда и помещения, использующиеся не по назначению.

С 1 июля 2026 года в России планируют усилить контроль за тем, как собственники используют квартиры. Новые меры могут затронуть владельцев жилья с незаконными перепланировками, тех, кто сдает недвижимость без оформления доходов, а также людей, превративших жилые помещения в офисы, хостелы или склады.

Главное отличие нового подхода — проверки смогут начинаться не только после жалоб соседей. Предполагается, что нарушения будут выявлять заранее: через сверку данных, цифровые сервисы, информацию управляющих компаний и сведения из государственных реестров.

Незаконные перепланировки

Одна из основных категорий, которая может попасть под проверку — собственники квартир с несогласованными изменениями планировки. Речь идет о сносе несущих стен, переносе кухни или санузла в жилую часть квартиры, присоединении балкона к комнате и других работах, которые могут нарушать строительные нормы.

Такие переделки опасны не только для владельца жилья, но и для всего дома. Если фактическое состояние квартиры будет отличаться от данных БТИ или Единого государственного реестра недвижимости, это может стать основанием для выездной проверки.

Последствия для собственника могут быть серьезными: штраф, сложности с продажей или обменом квартиры, а также обязанность вернуть жилье в прежнее состояние за свой счет.

Квартиры не для жилья

Еще одно направление контроля — использование квартиры не по назначению. В жилых домах не должны работать нелегальные гостиницы, офисы, склады или салоны, если такая деятельность нарушает права соседей и требования закона.

Поводом для проверки могут стать сообщения управляющей компании, жалобы жильцов или данные с онлайн-площадок, где размещают объявления о посуточной аренде. Если квартира фактически работает как мини-гостиница, а оформлена как обычное жилье, к собственнику могут возникнуть вопросы.

В таком случае владельцу грозит не только штраф. Ему также могут предписать прекратить незаконное использование помещения.

Серая аренда

Под внимание может попасть и долгосрочная аренда без уплаты налогов. Если квартира постоянно занята жильцами, но доход от сдачи никак не отражается в налоговой отчетности, собственника могут проверить.

Возможными источниками информации станут данные Федеральной налоговой службы, управляющих организаций и сервисов аренды. Если факт получения дохода подтвердится, владельцу жилья придется заплатить налог, пени и штрафы.

Чтобы избежать претензий, собственникам советуют заранее легализовать сдачу квартиры — например, оформить самозанятость или зарегистрировать индивидуальное предпринимательство.

Пожарная безопасность и санитарные нормы

Проверки могут касаться не только перепланировок и аренды. Контролировать будут и базовые требования к жилью: пожарную безопасность, санитарное состояние и фактическое количество проживающих.

Особенно это может быть актуально для муниципальных квартир и жилья, предоставленного по договору социального найма. Если в помещении проживает больше людей, чем допускают нормы, или создаются риски для соседей, собственнику либо нанимателю могут выдать предписание.

Что стоит сделать собственникам

Новые правила фактически сводятся к одному требованию: квартира должна использоваться законно и безопасно. Владельцам жилья лучше заранее проверить документы на перепланировку, привести в порядок отношения с арендаторами и убедиться, что помещение не используется с нарушениями.

Если изменения в квартире уже сделаны, их стоит легализовать, если это возможно. А доход от аренды — оформить официально. Это поможет избежать внеплановых проверок, штрафов и судебных требований вернуть жилье в исходное состояние.

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