Пенсия без заявления: для россиян готовят новые правила выплат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Социальный фонд сможет назначать деньги автоматически, когда у человека появится такое право.

С 1 января 2027 года страховую пенсию по старости в России планируют назначать без заявления гражданина. Соответствующий законопроект министерство труда разместило на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 25 июня.

Сейчас для оформления пенсии человеку нужно самому обратиться за выплатой. Сделать это можно через портал Госуслуги, многофункциональный центр или отделение Социального фонда. Однако такой порядок, по словам члена комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, создает лишние сложности: кто-то не знает о необходимости заявления, кто-то пропускает срок, а у кого-то возникают проблемы с документами.

«В итоге люди теряют деньги, которые им причитаются по закону. Новый подход предполагает, что Социальный фонд будет назначать страховую пенсию по старости автоматически, как только у гражданина возникнет на нее право. Без его заявления», — пояснил депутат.

По словам парламентария, все ключевые сведения для назначения пенсии уже есть в информационных системах фонда. Речь идет о возрасте, стаже и индивидуальных пенсионных коэффициентах. После проверки данных человеку останется подтвердить согласие, либо, если он с чем-то не согласен, представить дополнительные документы.

Чаплин напомнил, что похожий механизм уже применяется для отдельных категорий граждан. В беззаявительном порядке назначают пенсии по инвалидности, выплаты по случаю потери кормильца детям до 18 лет, а также пенсии тем, кто уже получает выплаты по инвалидности и достигает пенсионного возраста.

«Беззаявительное назначение уже работает для некоторых категорий: пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца детям до 18 лет, а также для тех, кто получает пенсию по инвалидности и достигает пенсионного возраста. Опыт показал, что это удобно и эффективно. Теперь этот механизм планируют распространить и на страховую пенсию по старости — для всех граждан», — сказал парламентарий.

Тем же законопроектом Минтруд предлагает расширить объем информации, которую Социальный фонд будет обязан доводить до граждан. Россиянам должны подробнее объяснять, как формируются пенсионные права и при каких условиях можно увеличить будущую выплату.

«Речь идет о сведениях, касающихся пенсионных прав. В частности, людям будут подробно разъяснять условия, при которых можно увеличить индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) и фиксированную выплату, если человек продолжает работать и не обращается за пенсией сразу после возникновения права», — рассказал Никита Чаплин.

Депутат отметил, что не все знают о возможности увеличить размер пенсии за счет более позднего обращения за ней. Если человек продолжает работать и откладывает оформление выплаты, к индивидуальному пенсионному коэффициенту и фиксированной части применяются повышающие коэффициенты.

Так, при обращении на год позже коэффициент для ИПК составит 1,07, а для фиксированной выплаты — 1,056. Если отложить оформление на пять лет, показатели вырастут до 1,45 и 1,36. Максимальный эффект достигается при отсрочке на десять лет: коэффициенты составят 2,32 и 2,11 соответственно.

«Если у человека сформировано 150 пенсионных баллов, то при выходе на пенсию в 2026 году он будет получать около 33 тысяч рублей в месяц. При отсрочке на десять лет — почти 75 тысяч рублей. Разница колоссальная», — пояснил депутат.

По словам Чаплина, раньше многие узнавали о таких возможностях случайно — от знакомых, из интернета или во время отдельных консультаций. Новый порядок должен сделать эту информацию обязательной и понятной для каждого.

Депутат считает, что изменения помогут людям заранее видеть разные варианты: какую пенсию они могут получить сразу и насколько она изменится, если отложить обращение. При этом решение останется за самим гражданином.

«Это часть большой работы по повышению пенсионной грамотности населения и устранению „белых пятен“ в законодательстве. Что это дает людям? Во-первых, прозрачность. Человек будет точно знать, на какую пенсию он может рассчитывать сейчас и на какую — если подождет. Во-вторых, возможность осознанного выбора. Кто-то захочет выйти на пенсию пораньше, даже с меньшими выплатами. А кто-то, имея хорошее здоровье и работу, предпочтет подождать и получить в итоге значительно больше. И это право выбора теперь будет подкреплено полной информацией», — сказал депутат.

Чаплин подчеркнул, что речь не идет о принуждении к более позднему выходу на пенсию. По его словам, человек сам будет решать, когда оформлять выплату, но делать это сможет уже на основе точных данных.

«Никто никого не заставляет работать дольше. Но у каждого должна быть возможность принять взвешенное решение, основанное на точных данных. И нововведения как раз на это и направлены. Это реальный шаг к более справедливой и понятной пенсионной системе», — заключил Никита Чаплин.

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