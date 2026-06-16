В результате ночной атаки БПЛА на Подмосковье ранены шесть человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В числе пострадавших 13-летняя девочка.

В Московской области после ночной и утренней атаки беспилотников пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в мессенджере МАКС.

Силы противовоздушной обороны за ночь и утро 16 июня уничтожили над регионом 86 беспилотных летательных аппаратов.

«За ночь и утро над Московской областью силами ПВО сбито 86 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадали 6 человек», — написал Воробьев.

Больше всего пострадавших зафиксировали в Электростали. В поселке Случайный ранения получили четверо мужчин, двоих из них госпитализировали.

Также в Электростали обломки беспилотника попали в многоквартирный дом на проспекте Ленина. Там повреждено остекление фасада с четвертого по 16-й этажи. Кроме того, повреждения получил строящийся дом — с 12-го по 16-й этажи. В Котельниках, в микрорайоне Парковый, пострадал 57-летний мужчина. Еще один ребенок получил травму в Воскресенске.

«В Воскресенске, в деревне Цибино, пострадала 13-летняя девочка — у нее колото-резаная рана левого бедра», — сообщил губернатор.

Последствия падения обломков зафиксировали и в других округах. В деревне Григорово Раменского округа загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома. В деревне Дурыкино в Солнечногорске осколки повредили остекление и сайдинг частного дома. В Черноголовке пострадал фасад административного здания. В этих случаях обошлось без раненых.

«На всех местах падения обломков работают экстренные службы, пожарные и сотрудники МЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил губернатор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.